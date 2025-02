Qual é a Boa? Xande de Pilares canta sucessos de Caetano Veloso em São Paulo

Humberto Gessinger se apresenta com o show "Acústicos Engenheiros do Hawaii" em São Paulo, neste sábado (1º) e no domingo (2) no Tokyo Marine Hall. Xande de Pilares canta clássicos de Caetano Veloso no Espaço Unimed, também em São Paulo. Pericles traz o "Pagode do Pericão" com músicas inéditas e hits nostálgicos ao Recife. Veja esse e outros destaques da agenda cultural pelo Brasil.