Vanessa da Mata e Paulo Ricardo se apresentam no fim de semana em São Paulo

Indicada ao Grammy Latino, a cantora Vanessa da Mata realiza neste sábado (30) em São Paulo a turnê do álbum "Vem Doce". Já Paulo Ricardo apresenta os clássicos do RPM em duas apresentações na capital paulista. No Rio de Janeiro, Nando Reis chega com a turnê do novo álbum "Uma Estrela Misteriosa", gravado com a participação de craques do rock mundial, como o guitarrista do R.E.M, Peter Buck. Confira essas e outras atrações para curtir no fim de semana no quadro Qual É a Boa?