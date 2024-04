Confira a agenda cultural para o fim de semana em São Paulo

Alto contraste

O Fala Brasil mostra a programação cultural para o fim de semana em São Paulo. Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini celebram 50 anos da música mineira em um show único, às 22h, neste sábado (3), no Tokio Marine Hall. Já a exposição “Convivendo com Robôs” é uma nova forma de ver a vida com a participação das máquinas, em cartaz até 31 de março na Japan House. E ainda: a comédia “A Milionária”, escrita por Bernard Shaw, chega aos palcos do teatro Ruth Escobar. As sessões acontecem até 11 de fevereiro.