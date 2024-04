Confira as atrações do fim de semana em São Paulo Tem apresentação da dupla Kleiton e Kledir, o musical "A Fabulosa Fábrica de Música" e Festival de Férias

O ano começa com uma apresentação da dupla Kleiton e Kledir, uma retrospectiva de mais de 40 anos de carreira, hoje (6), às 20h30, em São Paulo. Além disso, o musical “A Fabulosa Fábrica de Música” estreia neste sábado (6). Está rolando também o Festival de Férias com apresentações das peças “Era uma vez, Pinóquio” e “Piratas do Caramba”.