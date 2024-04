Fim de semana em SP tem shows de Detonautas, Luiza Possi e peça com Marisa Orth

Alto contraste

Neste fim de semana em São Paulo, uma das bandas de rock mais famosas do Brasil se apresenta para comemorar 20 anos de carreira. O Detonautas se apresenta hoje (2), às 22h, no Tokio Marine Hall. Já Luiza Possi faz o show “Festa da Luiza”, às 21h, no Teatro J. Safra. E ainda: Marisa Orth retorna com o sucesso “Bárbara”, primeiro espetáculo solo da carreira da atriz. Ela se apresenta às sextas e sábados às 21h e aos domingos às 18h, no Teatro Bravos.