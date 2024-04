Fundo de Quintal celebra 48 anos de história com show especial em São Paulo Confira as dicas culturais para curtir com a família no quadro Qual é a Boa?

O Fundo de Quintal celebra 48 anos de história com um show especial, em São Paulo. Grandes sucessos do grupo serão relembrados nesta comemoração, que acontece hoje (23) no Tokio Marine Hall. Já a banda Diamond Dogs recria as performances memoráveis de David Bowie em apresentação no Blue Note. Acompanhe essas e outras dicas culturais no quadro Qual é a Boa?