Show em São Paulo promove imersão na vida e na obra de Elvis Presley

O tributo americano “Elvis Experience" é uma das atrações para curtir no fim de semana em São Paulo. O show, realizado hoje (24) no Tokio Marine Hall, promove uma imersão na vida e na obra de um dos artistas mais icônicos de todos os tempos. Os figurinos idênticos e a banda com uma formação clássica prometem reviver a carreira do rei do rock. Confira essa e outras atrações culturais no quadro Qual É a Boa?