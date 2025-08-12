Quatro homens desaparecem após cobrança de dívida no Paraná

Quatro homens desapareceram em Icaraíma, Paraná, após tentarem cobrar uma dívida de R$ 255 mil.
A polícia investiga um possível homicídio, com Antôônio Buscariolo e seu filho, Paulo Ricardo, como principais suspeitos foragidos.
As vítimas viajaram de São José do Rio Preto, SP, para cobrar uma dívida relacionada a uma propriedade rural.
A investigação inclui análise de câmeras de segurança e dados de localização de celulares; um homem ligado à família Buscariolo foi preso com uma arma.
Quatro homens desapareceram em Icaraíma, Paraná, após tentarem cobrar uma dívida de R$ 255 mil. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio, apontando como principais suspeitos Antônio e seu filho, Paulo Ricardo, que estão foragidos. As buscas incluíram helicópteros e cães-farejadores, mas ainda não resultaram em pistas concretas.
