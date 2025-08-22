Relatório da PF aponta movimentação de R$ 44 milhões por Bolsonaro Ex-presidente é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 11h55 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h55 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Relatório da PF aponta movimentação de R$ 44 milhões por Jair Bolsonaro entre março de 2023 e junho de 2025.

Investigações levantam suspeitas de lavagem de dinheiro, mas não acusam diretamente o ex-presidente.

Parte significativa do montante, R$ 19 milhões, foi oriunda de doações via PIX por apoiadores entre 2023 e 2024.

Movimentações estão sob investigação no Supremo Tribunal Federal, onde Bolsonaro é investigado por suposta interferência em ação penal.

Bolsonaro movimentou R$ 44 milhões em dois anos, aponta relatório da Polícia Federal

Um relatório da Polícia Federal revelou que Jair Bolsonaro movimentou R$ 44 milhões entre março de 2023 e junho de 2025. No período entre março de 2023 e fevereiro de 2024, a quantia ultrapassou R$ 30 milhões.

A investigação não acusa diretamente o ex-presidente, mas levanta suspeitas de lavagem de dinheiro com base em relatórios do COAF, que analisaram operações reportadas por instituições financeiras. Parte significativa desse montante, R$ 19 milhões, veio de doações feitas por apoiadores via PIX entre 2023 e 2024.

Assista ao vídeo - Bolsonaro movimentou R$ 44 milhões em dois anos, aponta relatório da Polícia Federal

