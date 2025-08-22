Logo R7.com
Relatório da PF aponta movimentação de R$ 44 milhões por Bolsonaro

Ex-presidente é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro

Fala Brasil

  • Relatório da PF aponta movimentação de R$ 44 milhões por Jair Bolsonaro entre março de 2023 e junho de 2025.
  • Investigações levantam suspeitas de lavagem de dinheiro, mas não acusam diretamente o ex-presidente.
  • Parte significativa do montante, R$ 19 milhões, foi oriunda de doações via PIX por apoiadores entre 2023 e 2024.
  • Movimentações estão sob investigação no Supremo Tribunal Federal, onde Bolsonaro é investigado por suposta interferência em ação penal.

 

Um relatório da Polícia Federal revelou que Jair Bolsonaro movimentou R$ 44 milhões entre março de 2023 e junho de 2025. No período entre março de 2023 e fevereiro de 2024, a quantia ultrapassou R$ 30 milhões.

A investigação não acusa diretamente o ex-presidente, mas levanta suspeitas de lavagem de dinheiro com base em relatórios do COAF, que analisaram operações reportadas por instituições financeiras. Parte significativa desse montante, R$ 19 milhões, veio de doações feitas por apoiadores via PIX entre 2023 e 2024.

