Relatório da PF aponta movimentação de R$ 44 milhões por Bolsonaro

Relatório da PF aponta movimentação de R$ 44 milhões por Jair Bolsonaro entre março de 2023 e junho de 2025.
Investigações levantam suspeitas de lavagem de dinheiro, mas não acusam diretamente o ex-presidente.
Parte significativa do montante, R$ 19 milhões, foi oriunda de doações via PIX por apoiadores entre 2023 e 2024.
Movimentações estão sob investigação no Supremo Tribunal Federal, onde Bolsonaro é investigado por suposta interferência em ação penal.
Um relatório da Polícia Federal revelou que Jair Bolsonaro movimentou R$ 44 milhões entre março de 2023 e junho de 2025. No período entre março de 2023 e fevereiro de 2024, a quantia ultrapassou R$ 30 milhões.
A investigação não acusa diretamente o ex-presidente, mas levanta suspeitas de lavagem de dinheiro com base em relatórios do COAF, que analisaram operações reportadas por instituições financeiras. Parte significativa desse montante, R$ 19 milhões, veio de doações feitas por apoiadores via PIX entre 2023 e 2024.