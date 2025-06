Retirada de diplomatas dos EUA no Oriente Médio devido a tensões Decisão preventiva em meio a possível conflito entre Irã e Israel Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 15h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h15 ) twitter

Estados Unidos iniciam retirada de diplomatas no Oriente Médio

Os Estados Unidos começaram a retirar diplomatas e suas famílias das embaixadas e bases militares no Oriente Médio por causa do aumento das tensões entre Irã e Israel. Segundo um jornal, Israel pode estar planejando uma ação militar contra o Irã. As embaixadas americanas no Iraque e Bahrein estão em alerta máximo. O presidente Donald Trump afirmou que a retirada é uma medida preventiva e destacou a delicadeza do momento atual. Ele também expressou dúvidas sobre um novo acordo nuclear com o Irã. Israel ainda não se pronunciou sobre os supostos planos de ataque.

