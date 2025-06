Não há sobreviventes em queda de avião na índia

Um avião da Air Índia caiu poucos segundos após decolar do Aeroporto Internacional de Ahmedabad, na Índia, com 242 pessoas a bordo. A aeronave subiu apenas 190 metros antes de colidir em uma área residencial e um alojamento de estudantes de medicina. Testemunhas relataram um forte estrondo seguido por uma coluna de fumaça preta. Hospitais locais mobilizaram uma força-tarefa para atender as vítimas. A lista de passageiros incluía 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. Não houve sobreviventes.



