Rodovias paulistas que levam para o litoral apresentam lentidão neste sábado (1º)

A Rodovia dos Imigrantes apresenta lentidão neste sábado (1º), a partir do quilômetro 22, provocada pelo grande número de veículos rumo ao litoral. A concessionária prevê que cerca de 288 mil veículos descerão durante o carnaval. Uma operação especial está em vigor, com descida pela pista sul da Imigrantes e as pistas norte-sul da Via Anchieta. A Polícia Rodoviária está realizando abordagens e testes do bafômetro para garantir a segurança. Outras rodovias, como Anchieta, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, também registram congestionamentos.

