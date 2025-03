Ronaldo Caiado quer formar chapa com Gusttavo Lima para as eleições presidenciais de 2026 O lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás vai ocorrer em Salvador no próximo dia 4 de abril

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 11h22 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share