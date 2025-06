Santos vence Fortaleza com gol nos acréscimos e deixa rebaixamento Campeonato Brasileiro retorna com partidas emocionantes e reviravoltas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 14h21 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h21 ) twitter

Fala Esporte: Santos vence Fortaleza com gol nos acréscimos

O Campeonato Brasileiro voltou após uma pausa para os jogos da seleção brasileira com destaque para a vitória emocionante do Santos sobre o Fortaleza por 3 a 2. O Santos começou bem, abrindo dois gols de vantagem no primeiro tempo. No entanto, o Fortaleza empatou rapidamente com dois pênaltis em sequência. Nos acréscimos, Roll Laser garantiu a vitória do Santos com um chute decisivo, tirando o time da zona de rebaixamento.

Outros resultados da rodada incluíram o empate entre Corinthians e Grêmio por 1 a 1, com gols de Bright White e Breno Bidon. O Vasco surpreendeu ao vencer o São Paulo por 3 a 1 no Morumbi, subindo na tabela. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro derrotou o Internacional por 2 a 0, colocando o time gaúcho na zona de rebaixamento. Além disso, o Red Bull Bragantino perdeu para o Bahia por 3 a 0, enquanto o Cruzeiro empatou sem gols com o Vitória.

