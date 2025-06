Protestos na Irlanda do Norte deixam mais de 30 policiais feridos

Nos últimos três dias, a Irlanda do Norte tem sido palco de intensos protestos. Manifestantes incendiaram carros e casas, além de confrontarem policiais, resultando em mais de 30 agentes feridos. A causa do tumulto é a revolta popular decorrente de um caso de agressão sexual envolvendo dois adolescentes.



