São Paulo enfrenta onda de roubos de motos de luxo Crescimento dos roubos impacta segurança e mercado local Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com quatro casos em uma semana, São Paulo tem onda de roubos de motos de luxo

São Paulo vive uma crescente onda de roubos de motos de luxo, com quatro casos registrados na última semana. Um homem foi detido sob suspeita de envolvimento em oito assaltos, e três motos roubadas foram encontradas em sua casa. No ano passado, mais de 3.300 motos com mais de 500 cilindradas foram roubadas no estado, resultando em quase dez ocorrências diárias.

Esses crimes ocorrem frequentemente aos domingos à tarde, quando motociclistas retornam para casa. Após os roubos, as motos são usadas como ostentação em eventos chamados pancadões. A insegurança afeta não só os proprietários das motos, mas também concessionárias e oficinas, que têm visto uma queda na demanda por serviços.

Para combater esses crimes, a polícia intensifica ações com o uso de tecnologia como rastreadores para localizar veículos roubados. Miguel, dono de uma moto de luxo avaliada em R$70 mil, ainda tem esperança de voltar a viajar sem medo: “Boto fé que ainda vou andar, porque eu não vou vender minha moto”.

Assista em vídeo - Com quatro casos em uma semana, São Paulo tem onda de roubos de motos de luxo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!