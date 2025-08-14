Secretário dos EUA revoga vistos de funcionários do Mais Médicos

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, revoga vistos de dois ex-funcionários do programa Mais Médicos.
Acusações incluem envolvimento em esquema de trabalho forçado ligado ao regime cubano.
Ministro da Saúde brasileiro, Alexandre Padilha, defende a importância do programa para a população.
Revogação dos vistos pode resultar em novas sanções contra autoridades brasileiras.
O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a revogação dos vistos de dois ex-funcionários ligados ao programa Mais Médicos do Ministério da Saúde do Brasil. Os vistos pertencem a Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais.
Rubio acusou ambos de estarem envolvidos em um esquema de trabalho forçado ligado ao regime cubano, afirmando que o programa desviava parte dos salários dos médicos para o governo cubano e prejudicava a população da ilha. O ministro da Saúde brasileiro, Alexandre Padilha, defendeu o Mais Médicos, destacando sua importância para a população brasileira.
