Secretário dos EUA revoga vistos de funcionários do Mais Médicos Medida afeta ex-integrantes do Ministério da Saúde brasileiro Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h37 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, revoga vistos de dois ex-funcionários do programa Mais Médicos.

Acusações incluem envolvimento em esquema de trabalho forçado ligado ao regime cubano.

Ministro da Saúde brasileiro, Alexandre Padilha, defende a importância do programa para a população.

Revogação dos vistos pode resultar em novas sanções contra autoridades brasileiras.

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a revogação dos vistos de dois ex-funcionários ligados ao programa Mais Médicos do Ministério da Saúde do Brasil. Os vistos pertencem a Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais.

Rubio acusou ambos de estarem envolvidos em um esquema de trabalho forçado ligado ao regime cubano, afirmando que o programa desviava parte dos salários dos médicos para o governo cubano e prejudicava a população da ilha. O ministro da Saúde brasileiro, Alexandre Padilha, defendeu o Mais Médicos, destacando sua importância para a população brasileira.

