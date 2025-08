Sistema Amber Alert usa redes sociais para localizar desaparecidos Ferramenta amplia busca por crianças e adolescentes no Brasil Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Amber Alert é um sistema de alerta do Ministério da Justiça e Segurança Pública para encontrar crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil.

Ele utiliza redes sociais para disparar notificações e aumentar a visibilidade dos casos, permitindo compartilhamento de fotos em áreas de até 160 quilômetros.

Recentemente, uma adolescente de 13 anos foi encontrada em Espirito Santo após ser vista pela última vez em um terminal rodoviário, graças a um alerta nas redes sociais.

Desde sua implementação, o Amber Alert localizou seis crianças e adolescentes, destacando a importância dessa tecnologia em casos de desaparecimento.

Amber Alert usa redes sociais para localizar desaparecidos; entenda

O Amber Alert, adotado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem sido crucial na busca por crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil. Este sistema de alerta dispara notificações nas redes sociais para aumentar a visibilidade dos casos. Recentemente, uma adolescente de 13 anos foi encontrada em Cariacica, Espírito Santo, quatro dias após seu desaparecimento. Ela foi vista pela última vez em um terminal rodoviário e encontrada graças a uma moradora que viu o alerta nas redes sociais.

O sistema permite que fotos dos desaparecidos sejam rapidamente compartilhadas em um raio de até 160 quilômetros do local onde foram vistos pela última vez. Desde sua implementação no Brasil, o Amber Alert ajudou a localizar quatro crianças e adolescentes no ano passado e dois neste ano.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!