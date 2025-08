Motorista perde controle e atropela motociclista em Limoeiro (PE)

Um motorista perdeu o controle do veículo e atropelou um motociclista e um carona na cidade de Limoeiro, no Agreste Pernambucano. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O motorista relatou ter sofrido uma crise relacionada ao uso de remédios anticonvulsionantes. Ele se apresentou voluntariamente à delegacia. As vítimas foram encaminhadas a um hospital e o teste do bafômetro foi negativo para todos os envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!