STF inicia instrução de processo contra Bolsonaro por tentativa de golpe Julgamento está previsto para o segundo semestre deste ano Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 13h24 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h24 )

STF passa a conduzir investigação contra Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou a fase de instrução do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe de Estado. O julgamento está previsto para o segundo semestre, com a corte conduzindo audiências e produção de provas. Entre os réus estão ex-ministros e altos oficiais militares.

Em viagem ao Japão, o presidente Lula comentou que a decisão do Supremo se baseia em investigações rigorosas realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. “O que é correto é a corte se manifestar nos autos do processo”, afirmou ele.

Após a decisão, Bolsonaro negou as acusações, dizendo que “não foi procurado para fazer nada de errado” e questionando a ausência de um líder identificado após dois anos de investigação. Até agora, as defesas dos outros réus não se manifestaram sobre as acusações.

