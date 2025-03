Terremoto no sudeste asiático causa mortes em Mianmar e na Tailândia Prédio desaba em Bancoc após tremor de magnitude 7,7 Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 14h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h00 ) twitter

Autoridades confirmam mais de 20 mortes após terremoto em Mianmar e Tailândia; número deve subir

Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu o sudeste asiático nesta sexta-feira (28), com epicentro em Mianmar, resultando em mais de 20 mortes. Em Bancoc, Tailândia, um prédio em construção desabou devido ao tremor, causando a morte de três pessoas e deixando dezenas de operários soterrados. O abalo sísmico também foi sentido em partes da China.

As autoridades locais estão conduzindo operações de resgate nos locais afetados. Em Mianmar, há preocupação com o aumento no número de vítimas à medida que as buscas continuam.

Na Tailândia, o prédio afetado tinha 30 andares e estava em fase de construção no momento do desabamento. Os operários constituem a maioria dos desaparecidos sob os escombros.

