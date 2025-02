Tici Pinheiro, Camila Busnello e Chris Lemos elogiam Mariana Godoy nas redes sociais Apresentadora do Fala Brasil compartilhou um carrossel de fotos dos bastidores e fez questão de reforçar a parceria com o operador de câmera do programa

Fala Brasil|R7 04/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share