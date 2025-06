Tornado provoca destruição no Missouri, EUA Fortes ventos destelham casas e derrubam árvores; não há feridos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 14h31 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h31 ) twitter

Tornado causa destruição no Missouri, nos EUA

Imagens capturadas por câmeras de uma rodovia mostram um tornado se aproximando no estado americano do Missouri. As fortes rajadas de vento destelharam várias casas, derrubaram árvores e causaram queda de energia em diversas regiões. "Apesar dos danos materiais significativos, não houve registro de feridos", informaram as autoridades locais.

Assista em vídeo - Tornado causa destruição no Missouri, nos EUA

