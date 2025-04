Tragédia em São Caetano do Sul: jovens morrem atropeladas Motorista se distraiu ao volante e atropelou duas jovens na faixa de pedestres Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h56 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h56 ) twitter

Duas jovens morrem atropeladas na faixa de pedestre em São Caetano do Sul, ABC paulista

Duas jovens, Isabela e Isabelle, ambas de 18 anos, foram atropeladas enquanto atravessavam a faixa de pedestres em São Caetano do Sul. O acidente ocorreu à noite, quando as amigas voltavam para casa após uma noite de comemorações. O motorista, um estudante universitário que retornava da faculdade, afirmou ter se distraído ao olhar para o semáforo. Ele prestou socorro no local e foi levado à delegacia.

As famílias das vítimas aguardam a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal. Isabela estava cursando técnico de enfermagem, enquanto Isabelle se preparava para começar um novo emprego na próxima semana. O teste do bafômetro realizado no motorista deu negativo, e ele está cooperando com as investigações policiais.

Este incidente contribui para o aumento no número de mortes por atropelamento na região este ano, totalizando quase 190 casos. A imprudência no trânsito continua sendo uma preocupação crescente.

