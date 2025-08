Triângulo amoroso leva à morte de empresário em Praia Grande Acusados aguardam decisão sobre júri popular Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h17 ) twitter

Novos áudios são revelados sobre triângulo amoroso que terminou em morte no litoral paulista

O Ministério Público pediu que Mário Vitorino, Rafaela e Marceli sejam julgados por júri popular pela morte de Igor Peretto. Novos áudios foram anexados ao processo judicial, revelando discussões sobre documentos falsos e transferências bancárias.

Igor foi morto com 40 facadas em agosto do ano passado após descobrir a traição entre sua esposa e cunhado. As gravações incluem conversas entre os acusados após o crime. Em um trecho, Mário fala com um advogado sobre a obtenção de documentos falsos para fuga. Ele também sugere que Marceli apresentou uma versão falsa à polícia.

Rafaela menciona transferências bancárias em outra gravação, confiando que será liberada após ser ouvida. A promotoria argumenta que o interesse financeiro no patrimônio de Igor foi uma motivação para o crime premeditado.

O assassinato ocorreu no apartamento de Marceli em Praia Grande durante uma discussão entre Igor e Mário. A decisão sobre o júri popular deve ser anunciada em breve.

