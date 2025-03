Vídeo mostra momento em que pilastra atinge criança em condomínio no Rio Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/03/2025 - 10h33 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h13 ) twitter

A Polícia Civil investiga a morte de Maria Luiza, de 7 anos, atingida por uma pilastra enquanto brincava em uma esteira em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A pilastra de concreto, sem suporte adequado, não tinha autorização dos moradores ou supervisão técnica. A obra foi executada por funcionários do próprio condomínio. Imagens do circuito interno e depoimentos estão sendo analisados para responsabilizar os envolvidos, que podem responder por homicídio culposo.

