40 graus: Rio de Janeiro registra a maior temperatura em 10 anos

A cidade do Rio de Janeiro atingiu uma temperatura recorde de 44 graus, a mais alta dos últimos 10 anos. Nesta terça (18), a cidade registra 31 graus, e a máxima prevista é de 42 graus. O nível 4 do protocolo de calor da prefeitura segue ativo, oferecendo mais de 50 pontos de resfriamento. A onda de calor deve persistir até o dia 24 de fevereiro.



