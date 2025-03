A polêmica das películas de vidro: sequestro em estacionamento levanta debate sobre segurança

Um sequestro em um estacionamento de uma loja de produtos para animais em São Paulo destacou a utilização de películas escuras em veículos. Criminosos se esconderam com facilidade dentro de um carro completamente escurecido. Segundo o Detran, as normas exigem 70% de transparência nos vidros dianteiros e 28% nos traseiros.



