ABCasa Fair chega ao último dia com tendências de decoração

A ABCasa Fair é a maior feira de artigos para decoração, presentes e utilidades domésticas da América Latina. Acontece em São Paulo e termina neste sábado (16) no Expo Center Norte. O evento conta com mais de 400 expositores que apresentam soluções para ambientes confortáveis e funcionais. O setor teve um crescimento significativo recentemente e movimenta cerca de R$ 2 bilhões durante a feira. Os visitantes têm uma oportunidade única de conhecer novas tendências e lançamentos no setor.



