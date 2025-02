Acidente aéreo EUA: imagens de radar mostram aproximação do helicóptero e avião antes da colisão

Um acidente aéreo nos Estados Unidos resultou na morte de 67 pessoas. Imagens do radar mostraram a aproximação do helicóptero e do avião antes da colisão. O controlador de voo questionou o piloto do helicóptero se ele via o avião, ao que ele respondeu afirmativamente. As caixas-pretas foram recuperadas e serão fundamentais para determinar as causas do acidente e se houve erro humano.