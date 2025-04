Acidente com ônibus deixa sete mortos e cinco feridos em Imigrante (RS)

Um acidente de ônibus no município de Imigrante, no Rio Grande do Sul, deixou sete mortos. O veículo levava 33 estudantes e professores do curso de paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. A viagem tinha como destino um jardim de cactos, mas a tragédia ocorreu a menos de um quilômetro de distância do local. Voluntários e equipes de resgate usaram retroescavadeiras e máquinas agrícolas para estabilizar o ônibus e socorrer as cinco pessoas que estão em estado grave.



