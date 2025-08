Acidente de trânsito em Minas Gerais deixa oito mortos

Oito pessoas morreram em um acidente de trânsito em Minas Gerais, na manhã desta segunda (4). Duas pessoas sobreviveram. O acidente envolveu dois carros e uma moto. Um veículo com cinco ocupantes colidiu frontalmente com uma motocicleta que tinha dois ocupantes. Após o impacto, o carro perdeu o controle e atingiu um terceiro veículo que transportava duas pessoas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!