Acidente destrói carro de luxo e deixa quatro feridos na Avenida 9 de Julho

Um acidente na Avenida 9 de Julho em São Paulo , envolveu um carro de luxo que colidiu com um poste. Quatro pessoas ficaram feridas; duas foram levadas para o Hospital das Clínicas, enquanto as outras saíram com ferimentos leves. O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. A colisão causou danos consideráveis ao veículo e ao poste. A polícia investiga as circunstâncias do acidente.



