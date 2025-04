Acidente entre caminhão e ônibus deixa três mortos em rodovia no Paraná

Um acidente entre um caminhão e um ônibus na BR -272 deixou três mortos na madrugada de sexta-feira (25), no trecho entre as cidades de Campo Mourão (PR) e Farol (PR). As vítimas são os dois motoristas e um passageiro do ônibus.



Problemas de cansaço do motorista do caminhão, que estava prestes a completar 12 horas de estrada, são investigados como possível causa.