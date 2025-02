Acidente entre caminhões deixa dois mortos em Maringá (PR)

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo dois caminhões e uma máquina de fazer asfalto em uma rodovia em Maringá, Paraná. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. A mistura entre gasolina e massa asfáltica teria causado uma explosão posterior. Além das duas vítimas fatais no local, o Corpo de Bombeiros atendeu outras duas pessoas, uma com ferimentos leves e outra sem lesões graves.



