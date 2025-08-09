Acidente entre carreta e ônibus deixa 11 mortos no Mato Grosso

Um grave acidente entre uma carreta e um ônibus deixou pelo menos 11 pessoas mortas. A batida entre os dois veículos aconteceu na BR-163, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. O motorista do caminhão foi levado para o hospital em estado grave. As 11 pessoas que morreram eram passageiros do ônibus. Outras 46 foram socorridas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!