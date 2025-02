Acidente entre Kombi e ônibus deixa feridos em São Paulo

Em São Paulo, uma colisão entre uma Kombi e um ônibus deixou feridos. O motorista da Kombi admitiu estar alcoolizado. Um passageiro ficou preso nas ferragens com ferimentos graves, necessitando de estabilização no local antes de ser levado ao hospital. Bombeiros precisaram cortar a lataria para resgatá-lo.



