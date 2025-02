Acidentes aéreos crescem e geram teorias falsas

Nos últimos tempos, houve um aumento de acidentes aéreos no Brasil e nos Estados Unidos. Em São Paulo, um avião caiu em uma avenida movimentada, enquanto em Ubatuba, uma aeronave colidiu com a praia após ultrapassar a pista. No Alasca, destroços de uma aeronave foram encontrados no gelo do mar. Nos EUA, uma colisão em Washington entre um helicóptero militar e um avião de passageiros causou 67 mortes. Algumas teorias circulam online, mas especialistas afirmam que tais ideias são fake news.



