Acidentes de trabalho em canteiros de obras crescem no Brasil

Os acidentes de trabalho em canteiros de obras aumentaram no Brasil, com relatos de mortes e ferimentos graves. Arlindo Lopes dos Santos Neto, de 27 anos, morreu ao operar uma grua que tombou. José Milton, pai de Arlindo, espera por justiça e relata a dor da perda. Em Maceió, Milton Albuquerque morreu após o desabamento de um galpão durante destelhamento. O Ministério Público do Trabalho apura os casos. Em São Paulo , já são 33 mortes registradas este ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!