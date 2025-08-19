Acidentes de trânsito relacionados a mal súbito levantam questões sobre saúde de motoristas

Na semana, dois acidentes envolvendo motoristas que passaram mal ao volante foram registrados. Fábio sofreu um AVC enquanto dirigia e colidiu com um caminhão. Uma motorista de 25 anos perdeu o controle do carro e bateu contra um poste na zona norte de São Paulo . Um princípio de infarto pode ter causado o acidente com o caminhão da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo em Goiás, ferindo 16 pessoas. O Ministério da Saúde estima que entre 250 mil e 300 mil pessoas morrem anualmente por mal súbito no Brasil. A prevenção é recomendada através de check-ups regulares para evitar tais incidentes.



