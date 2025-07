Acompanhe a previsão do tempo em todo o Brasil

Em boa parte do Centro-Sul do Brasil as condições permanecerão inalteradas. O litoral de São Paulo e o Espírito Santo terão pancadas de chuva devido à umidade oceânica. Porto Alegre terá máxima de 18 graus e São Paulo 24 graus. Recife apresenta alerta para chuva forte com temperatura máxima de 28 graus. Curitiba terá sol entre nuvens com máximo de 20 graus; Vitória também tem alerta para chuvas fortes com máxima de 23 graus; Cuiabá alcançará até 31 graus; Teresina terá máxima de 34 graus e Rio Branco até 32 graus sob céu ensolarado.



