Acompanhe a previsão do tempo para o fim de semana

Com a chegada do inverno, a região sul do Brasil já enfrenta temperaturas baixas. No centro-sul, o frio se vai se intensificar na próxima semana. Em São Paulo , pancadas de chuva são esperadas, neste sábado (21), com temperatura máxima de 25 graus. Florianópolis terá sol entre nuvens e máximas de 20 graus. Já Vitória pode esquentar até 29 graus. Cuiabá enfrentará calor com até 31 graus. João Pessoa terá instabilidade e chance de chuva, com máxima de 28 graus. Em Manaus, as temperaturas também serão altas, com pancadas de chuva à tarde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!