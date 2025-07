Adolescente de 15 anos é morta durante assalto em Hortolândia (SP)

Giovana Aline Ribeiro, de 15 anos, foi morta durante um assalto em Hortolândia, interior de São Paulo . O crime ocorreu enquanto ela caminhava com uma amiga e foram abordadas por um homem armado. Ele exigiu os celulares e as senhas das adolescentes. Após uma reação de Giovana, o assaltante atirou nela e fugiu de moto. A polícia investiga o caso. A amiga de Giovana relatou que o assaltante passou por elas várias vezes antes da abordagem.



