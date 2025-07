Adolescente desaparece após trocar mensagens com homem que conheceu em jogo online

A Polícia Civil está investigando o desaparecimento de Yara Melo, uma adolescente de 12 anos em Santos, no litoral de São Paulo. Ela foi vista pela última vez no domingo (6). Yara teria saído de casa depois de trocar mensagens com um homem misterioso que conheceu em um jogo online. A tia da adolescente entrou em contato com o homem por mensagens, mas ele negou que estaria com a garota. Um comerciante que mora próximo à família disse que viu Yara saindo arrumada e com uma mochila nas costas.



