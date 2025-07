Adolescentes são apreendidos por vandalismo em ônibus na zona sul de SP

Dois adolescentes foram apreendidos após vandalizar um ônibus em uma garagem na zona sul de São Paulo . O porteiro do local ouviu barulhos e encontrou os menores quebrando vidros do coletivo. Desde 12 de junho, ocorreram 524 ataques a veículos coletivos. A Secretaria de Segurança Pública informou que pelo menos dez pessoas foram presas relacionadas aos incidentes. Investigações indicam possível disputa entre empresas de transporte na região.



