Advogado brasileiro com mais de 230 condenações por golpes é preso na Itália

Um advogado brasileiro, com mais de 230 condenações por golpes, foi preso na Itália. Luiz Eduardo Auricchio Bottura tem passaporte italiano e estava na lista vermelha da Interpol, sendo um dos criminosos mais procurados do mundo. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Luiz, os pais e os sogros criaram uma organização para cometer crimes. Em um dos casos, no Rio de Janeiro, ele é denunciado por subornar agentes públicos para manipular julgamentos, prejudicando até órgãos estaduais. Luiz deve ser extraditado para o Brasil, onde vai responder pelos crimes dos quais é suspeito.



