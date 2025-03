‘Ainda Estou Aqui’ é o primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar

O Brasil conquistou seu primeiro Oscar. Foi na categoria de melhor filme internacional com o filme "Ainda Estou Aqui". Durante o discurso, o diretor Walter Salles agradeceu a Eunice Paiva e as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. A produção, que custou cerca de R$ 9 milhões , atraiu mais de 5 milhões de espectadores desde sua estreia em novembro do ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!