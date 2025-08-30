Alexandre de Moraes ordena inspeção nos veículos que deixarem casa de Bolsonaro
Ministro do STF avalia que há risco de fuga do ex-presidente, que está em prisão domiciliar
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal,determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal intensifique o monitoramento na área externa da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão inclui a instalação de câmeras e inspeções nos veículos que deixam o local.
A medida atende a uma recomendação da Procuradoria-Geral da República para aumentar a vigilância sobre Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. As inspeções devem ser documentadas detalhadamente com informações dos veículos, motoristas e passageiros envolvidos. Os registros das vistorias serão enviados diariamente ao tribunal.
Recentemente, Moraes já havia determinado um monitoramento contínuo sobre o ex-presidente devido ao risco potencial de fuga identificado pela presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e suas articulações internacionais.
