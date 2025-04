Alvos constantes, entregadores se previnem contra assaltos em São Paulo

Os entregadores de produtos estão cada vez mais no alvo dos criminosos. Em Santo André, um carro dos Correios foi abordado durante uma entrega. O motorista desceu do veículo e ladrões aproveitaram para roubar mercadorias.



Outro caso envolveu três ladrões que atacaram um entregador distraído. Rafael, um entregador, relatou ter sido rendido e roubado enquanto fazia entregas, destacando o medo por sua família. Após o incidente, ele adota precauções como trancar o carro e observar o ambiente antes de sair.



Um especialista em segurança recomenda que motoristas não deixem portas abertas e sugere o uso de etiquetas rastreáveis para itens valiosos como forma de prevenção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!