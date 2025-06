Amado Batista e Calita Franciele desmentem rumores de separação

Durante um show em Aracaju, um vídeo de Amado Batista levantou rumores sobre uma possível separação entre ele e Calita Franciele. A falta de postagens do casal nas redes sociais intensificou as especulações. Calita esclareceu que essa ausência se deve a problemas técnicos em suas contas e afirmou que ambos continuam casados e felizes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!